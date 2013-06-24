6 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України оновив порядок надання допомоги військовослужбовцям, які повернулися з російського полону. Метою рішень є створення більш системного та чутливого до потреб підходу до процесу реінтеграції захисників. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пережає пресцентр Урядовий портал.

«Військовослужбовці, які повернулися з російського полону, повинні мати доступ до комплексної державної підтримки. Ми врахували досвід сил безпеки й оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш ефективним і людяним», — зазначила Глава Уряду.

Серед основних змін:

• розширено первинний медичний огляд після повернення з полону, зокрема збільшено обсяг медичних послуг;

• забезпечено фіксацію наслідків травм і поранень, отриманих під час перебування в полоні;

• запроваджено більш ефективний механізм профілактики інфекційних захворювань.

«Учора під час робочої зустрічі з представниками громадських організацій обговорювали, як забезпечити, щоб усі Герої, які пройшли через полон, отримали саме ту допомогу, яка відповідає їхнім реальним потребам. Держава повинна дбати, і кожен, хто повернувся, має це відчути», — підкреслила Юлія Свириденко.

Оновлений порядок дозволить краще координувати дії державних органів, підвищити якість медичної, психологічної та соціальної допомоги, а також сприятиме швидшій адаптації звільнених захисників до мирного життя.