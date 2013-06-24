Кабінет Міністрів України на черговому засіданні прийняв постанову № 331 «Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів». Розробник документа - Міністерство аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з постановою, доповнено перелік умов поставок, за якими визначаються мінімально допустимі експортні ціни, для наступних товарів:

мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00) (CIF)

соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201 та 1205) (FCA)

пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001) (DAT, DPU, FAS)

кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005) (DAT, FCA)

олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512) (DDP, CFR, CIF, FAS)

ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003) (FCA)

Також постановою внесено зміни до Порядку, відповідно до яких:

змінено процентіль у розрахунку реферептпих мінімальних експортних цін на окремі види товарів із застосуванням квантильного методу з п'ятого процентілю на десятий процентіль;

доповнено Порядок положенням, яке передбачає, що мінімально допустима експортна ціна на окремий вид товару не може бути меншою ніж мінімальна ціна на даний вид товару за такою ж умовою поставок у попередньому місяці.

Інформація про затвердження мінімально допустимих експортних цін розміщена на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Довідково

Мінагрополітики на виконання пункту 8 Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 р. № 944 «Про затвердження Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів» щомісяця до 10 числа визначає мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів.

Мінімально допустимі експортні ціни застосовується з наступного дня після їх розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. Мінімальні експортні ціни встановлюються в доларах США за кілограм.

Забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.