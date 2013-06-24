Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з постановою, до Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО вноситься низка змін стосовно перевірки інформації про:

- наявність у заявника доходів;

- наявність житла у власності заявника та членів його сімʼї;

- факти отримання заявником або членами його сім’ї за рахунок бюджетних коштів пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла або відповідної грошової компенсації.

Наразі ВПО можуть подати заяву про намір отримати пільговий іпотечний кредит особисто до регіональних відділень Держмолодьжитла. Такий механізм діятиме до моменту відновлення відповідної послуги на Порталі Дія.

Необхідність запровадження такої можливості та технічні аспекти її реалізації обговорювали учасники спеціальної наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.