На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення щодо внесення зміни до Порядку ведення державного водного кадастру. Документ розроблений на виконання рішення РНБО про стан водних ресурсів України, уведеного в дію Указом Президента України від 13 серпня 2021 року № 357. Про це повідомляє Урядовий портал.

Своїм рішенням Уряд:

урегулював питання здійснення електронної взаємодії між ЕкоСистемою і Державним водним кадастром;

узгодив положення Порядку із Водним кодексом України.

«Політика Міндовкілля щодо цифровізації та оптимізації адміністративних процесів залишається незмінною, навіть попри складну ситуацію в країні. Адже ми розуміємо, що економіка повинна працювати зараз і тим більше швидкими темпами відновлюватися у післявоєнний період, з урахуванням довкіллєвої складової. Тому продовжуємо спрощувати і вдосконалювати адміністративні процедури у сфері захисту довкілля. Завдяки інтеграції державного водного кадастру із ЕкоСистемою, при заповненні онлайн форм водокористувачами дані з кадастру підтягуватимуться автоматично», - зауважив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Це діятиме під час надання таких електронних послуг:

видача та анулювання дозволів на спеціальне водокористування;

встановлення режимів роботи водних об’єктів;

подання водокористувачами звітності про використання вод.

Дані державного водного кадастру також використовуватимуться при розробленні:

планів управління річковими басейнами;

планів управління ризиками затоплення;

плану дій для досягнення та підтримки «доброго» екологічного стану Азовського та Чорного морів.

Наразі на ЕкоСистемі обмежений доступ для користувачів - вона переїздить на хмарну платформу та інфраструктуру корпорації Microsoft Azure. Це забезпечить стабільність її роботи та захист інформації. Тож, вже скоро матимемо супер швидку та супер захищену ЕкоСистему з цілим рядом нових функцій управління процесами та даними.