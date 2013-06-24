2 липня Кабінет Міністрів України прийняв зміни, розроблені Мінреінтеграції, до Порядків, затверджених постановою Уряду від 28 квітня 2021 року № 451. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основною метою змін є підвищення ефективності реалізації проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», який фінансується Урядом Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Йдеться про зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті за програмою «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам», а також до Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок коштів гранту, наданих KfW.

Зміни мають удосконалити формування реєстру кандидатів на отримання кредитів.

Також для оптимізації процесу формування реєстру кандидатів подання заяви відбуватиметься через портал Дія.

Крім того, зміни покликані розширити можливості для отримання кредиту. Тепер особи, родини яких під час їхнього неповноліття отримували державну підтримку, грошову компенсацію або пільгові кредити на житло, також зможуть отримати такий кредит.