Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет міністрів на своєму засіданні 26 серпня вніс зміни до Порядку ліцензування для підприємців, що стосуються роботи Ліцензійного реєстру. Нагадаємо: Ліцензійний реєстр –– це електронна система, що дає змогу збирати та обробляти дані про суб’єктів господарювання, яких зареєстровано в органах ліцензування і які здійснюють господарську діяльність відповідно до наданої ліцензії. Також Ліцензійний реєстр містить дані про суб’єктів господарювання, ліцензію яких припинено чи анульовано.
Відтепер, згідно урядовим рішенням, за допомогою цифрових технологій буде забезпечено прозорість розгляду документів. що надходять від суб’єктів підприємництва, які бажають отримати ліцензію. Також з’являється можливість відстежити розгляд звернень до органу ліцензування. І, що дуже суттєво, відтепер будуть відкриті дані про кількість ліцензованих суб’єктів господарювання, їхнє місцезнаходження й діяльність.
Тобто, підприємець, обираючи собі ділових партнерів, зможе з’ясувати, чи мають вони право здійснювати певний вид господарської діяльності і чи здійснюють її взагалі. Така інформація, наголошують в уряді, зменшить корупційні ризики, полегшить спілкування бізнесу із владою.