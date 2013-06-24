Для більш швидкого і зручного проходження військово-лікарської експертизи ухвалені законодавчі зміни, які передбачають удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану, а також документообіг між військовими частинами та закладами охорони здоров’я. Окрім цього, врегульовується можливість розширення мережі військово-лікарських комісій (далі — ВЛК) шляхом залучення цивільних закладів охорони здоровʼя. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це лише перші кроки. Залишається низка процесів, які поступово буде врегульовано: це і надмірна бюрократизація, і розширення пропускної спроможності та цифровізація процесів ВЛК тощо», — зазначає заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Принцип, коли довідки «ходять» за військовим, а не навпаки, є пріоритетним у розробці та впровадженні змін роботи військово-лікарських комісій.

Так, уже розроблені рекомендації щодо організації роботи ВЛК та обслуговування відвідувачів, проводиться пілотування процесів електронного документообігу між військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими закладами охорони здоров’я, розгорнуто в тестовому режимі електронну чергу в окремих гарнізонних ВЛК, триває забезпечення комп’ютерною технікою військових закладів тощо.