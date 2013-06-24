Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про порядок надання субвенцій для організації безоплатного харчування учнів початкових класів. Документ передбачає розширення можливостей фінансування та підвищення ефективності використання коштів субвенції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед основних змін:

1. Розширення переліку закладів освіти, які отримують субвенцію.

До програми входять спеціальні заклади загальної середньої освіти та заклади спеціалізованої освіти. Тобто фінансування буде спрямовано на всі школи комунальної форми власності, де є учні початкових класів.

Учні, які навчаються за індивідуальним навчальним планом (педагогічний патронаж), також отримуватимуть гаряче харчування, якщо вони перебувають у закладі освіти.

2. Удосконалення фінансових механізмів.

Послуги з харчування (кейтеринг або аутсорсинг) можуть надавати як приватні компанії, так і комунальні підприємства громади.

Передбачено обов’язкове співфінансування: 70% вартості харчування покривають кошти субвенції, а 30% — місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, благодійні внески або інші джерела, не заборонені законодавством.

3. Раціональне використання коштів.

Субвенція не буде враховувати учнів, які вже отримують безоплатне харчування за законом (наприклад, діти постраждалих від Чорнобильської катастрофи). Це зменшить ризик неефективного використання державних коштів.

Якщо наприкінці року залишаються невикористані кошти субвенції, їх можна спрямувати на закупівлю харчових продуктів для забезпечення гарячими обідами учнів у перші 10 навчальних днів січня наступного року.

4. Прозоре формування вартості.

Вартість харчування для учнів початкових класів не може перевищувати вартості гарячих обідів для пільгових категорій учнів 5–11(12) класів. Таке рішення сприятиме забезпеченню рівної якості харчування всіх дітей у закладі освіти.

Завдяки таким змінам уряд прагне розширити доступ дітей до якісного гарячого харчування і створити умови для ефективного використання державних коштів.