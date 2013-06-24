Міністерством освіти і науки України розроблено Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та операційний план з її реалізації на 2024–2026 роки. 7 червня 2024 року акт підтримано на засіданні Кабінету Міністрів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета Національної стратегії — створити умови для доступу до якісної освіти кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.

Ключовою проблематикою на сьогодні є недостатньо інклюзивне та безбар'єрне освітнє середовище, нерівний доступ до якісного інклюзивного навчання в територіальних громадах, низький рівень сприйняття суспільством багатоманітності людини.

Що передбачає Національна стратегія?

У стратегії йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через:

індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного;

сприяння соціальній інтеграції, толерантності та розуміння багатоманітності;

розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів;

зменшення дискримінації в освітньому процесі;

підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання;

допомогу органам місцевого самоврядування у запровадженні політик інклюзії;

забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти.

Реалізація Плану заходів передбачає: вдосконалення системи моніторингу, підвищення якості послуг інклюзивно-ресурсних центрів, створення інклюзивного середовища у закладах освіти, їхнє ресурсне забезпечення та підвищення компетентностей педагогів.

Ухвалення Національної стратегії сприятиме впровадженню інклюзивного підходу та забезпеченню рівного доступу до якісного навчання в Україні відповідно до найкращих практик.