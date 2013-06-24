Фінансово-економічний блок Уряду продовжує працювати разом із Національним банком України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 24 лютого в Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд сьогодні прийняв необхідні розпорядження для здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту, який необхідний, щоб забезпечувати життєдіяльність Збройних Сил та нашої держави під час ведення бойових дій в умовах воєнного стану», — зазначив Прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів, за його словами, на сьогодні працює злагоджено й відповідально. Денис Шмигаль наголосив, що Уряд працюватиме 24/7, щоб наші військові були забезпечені всім необхідним, а наша економіка працювала на потреби армії.