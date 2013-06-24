Уряд ухвалив низку актів, які врегульовують діяльність окремих органів системи МВС. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, внесено зміни до урядової постанови про опис і зразки предметів однострою поліцейських. Реалізація акта дозволить привести спеціальний однострій поліцейських у відповідність до сучасних вимог та викликів.

«У зв’язку зі специфікою виконання завдань, покладених на органи (підрозділи) Національної поліції України, у тому числі завдань із відсічі збройної агресії російської федерації проти України, з метою створення комфортних умов несення служби, враховуючи досвід експлуатації предметів однострою в попередні роки, виникла необхідність у вдосконаленні окремих описів і зразків предметів спеціального однострою в частині поліпшення експлуатаційних властивостей (конструкції, моделі, зовнішнього вигляду, колористики, застосованих основних і допоміжних матеріалів), зокрема головних уборів, спеціальних костюмів, спорядження, взуття тощо», - зазначив заступник Міністра.

Він зауважив, що після набрання чинності постановою, видача нових предметів однострою буде здійснюватися після закінчення строків носіння раніше виданого.

Також розпорядженням Уряду був ухвалений план заходів на 2024-2025 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України до 2025 року.

«Акт містить низку завдань, спрямованих на усунення недоліків, зазначених у рекомендаціях Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року», – повідомив Богдан Драп’ятий.

Серед основного актом пропонується:

забезпечення відповідності українського законодавства та адміністративної практики у сфері міграції стандартам Європейського Союзу;

зменшення негативних наслідків еміграції з України та збільшення її позитивного впливу на розвиток держави;

досягнення низки цілей у сферах міграції, які спрямовані на зниження адміністративних бар'єрів для свободи пересування населення України;

створення необхідних умов для повернення та реінтеграції в українське суспільство громадян України, які є трудовими мігрантами та/або яким надано за кордоном тимчасовий захист;

сприяння легальній міграції в Україну, узгодженій із соціальною політикою та економічним розвитком держави;

забезпечення успішної інтеграції іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство;

забезпечення поваги до людської гідності осіб, що мігрують, незалежно від їх національності;

запровадження належного механізму та програм регуляризації нелегальних мігрантів;

забезпечення захисту прав і інтересів населення України, яке вимушене було покинути свої домівки через широкомасштабну військову агресію, розпочату 24 лютого 2022 року російською федерацією проти України, та створення умов для повернення в Україну.

На цьому засіданні Кабінет Міністрів України також вніс зміни у додаток 1 до постанови Уряду від 5 квітня 2014 р. № 85 та затвердив граничну чисельність працівників територіального органу з надання сервісних послуг МВС у кількості 3175 осіб.