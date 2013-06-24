З метою підтримки осіб з ООП Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2024 році».

Нею затверджено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП відповідно до кількісних показників осіб з ООП, які навчаються в інклюзивних групах та класах закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня 2024 року, а також внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Це означає, що корекційно-розвиткові заняття, які проводилися для дітей з ООП протягом останніх трьох місяців будуть оплачені та продовжені; громади також матимуть змогу використовувати залишки коштів, що утворилися за останні кілька років.

У державному бюджеті передбачено суму понад 304 мільйони гривень, яку буде розподілено у два етапи. Наступний з яких заплановано на вересень, з урахуванням учнів з ООП, які розпочнуть навчання з нового року.

На першому етапі розподілено понад 203 мільйони гривень, на другому (у вересні) буде розподілено понад 101 мільйон гривень з урахуванням учнів з ООП, які розпочнуть навчання з нового року, повідомляє Міністерство освіти і науки.