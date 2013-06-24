Метою Міністерства соціальної політики є забезпечення ефективного соціального захисту громадян, а також, зважаючи на боротьбу України з повномасштабною російською агресією, вшанування подвигів тих, хто сьогодні захищає Батьківщину на фронті. Про це повідомляє Урядовий портал.

20 січня Уряд ухвалив постанову, яка забезпечить здійснення щомісячних грошових виплат громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа.

Постанова* визначає наступні розміри щомісячної грошової виплати, залежно від присвоєної відзнаки:

громадянам із числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” – 3 розміри мінімальної заробітної плати або 20 100 грн на 1 січня ц.р.;

громадянам, яких починаючи з 2014 року нагороджено:

- орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, – 2 розміри мінімальної заробітної плати або 13 400 грн на 1 січня ц.р.;

- орденом “За мужність” трьох ступенів, – 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня ц.р.;

- орденом княгині Ольги трьох ступенів, – 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня ц.р.;

непрацездатним членам сімʼї загиблих (померлих) осіб із числа нагороджених посмертно орденом “Золота Зірка”, яким присвоєно звання Героя України, орденом “Богдана Хмельницького” трьох ступенів, орденом “За мужність” трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів – 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня ц.р.

Постанову ухвалено на виконання Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян».

Призначення та виплату щомісячної грошової виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Держава вшановує подвиги захисників і захисниць України, які відстоюють територіальну цілісність Батьківщини у боротьбі з російською військовою агресією. Додаткові виплати не є основним чи єдиним інструментом їх підтримки Урядом, системний моніторинг проблем та потреб тих, хто сьогодні на передовій зі зброєю в руках протидіє російській навалі, постійно перебуває у фокусі уваги держави.

Звертаємо увагу: для тих осіб, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати та на 1 січня 2023 р. перебували на обліку в територіальних органах ПФУ, органами Пенсійного фонду здійснюватиметься призначення автоматично за матеріалами пенсійних справ із виплатою з 1 січня 2023 р.

Ті особи, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати та не перебувають на обліку в органах ПФУ, мають звернутися до органів Пенсійного фонду. У разі звернення, призначення та виплата здійснюватиметься з 1 січня 2023 року.

Довідково

*Постанова Уряду від 20 січня 2023 р. № 79 «Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною».