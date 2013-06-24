Через збройну агресію російської федерації велика кількість українців змушені були покинути свої домівки, частина з них – тимчасово виїхали за кордон. У зв’язку з цим дехто з громадян України зіштовхнулись з проблемою отримання пенсій та різних видів грошової допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для оперативного врегулювання ситуації Уряд, з початком повномасштабної війни, прийняв постанову про альтернативні способи виплати пенсій і грошових допомог на час дії воєнного стану.

Зокрема, якщо певний уповноважений банк не може здійснювати виплату пенсій та грошових допомог, – люди можуть отримати належні їм виплати у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку; якщо людина отримує пенсію та/або грошову допомогу через АТ «Укрпошта» і вимушена була змінити фактичне місце проживання, вона також може отримати їх у відділеннях АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку та ін.

Наразі – для забезпечення безперебійності – механізми виплати пенсій та грошових допомог удосконалюються, зокрема й для тих одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном.

18 квітня Кабінет Міністрів прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, відповідно до якої, у пенсіонерів, що виїхали тимчасово за кордон, з’явилася можливість:

отримувати пенсійні виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу через Укрпошту, за умови наявності в неї технічної можливості. Особливо це актуально для пенсіонерів, які не мають (не мали) поточних рахунків, відкритих в українських банках;

відновити – без приїзду до України – виплату пенсії, яка була припинена в період воєнного стану, шляхом надіслання відповідної заяви поштою (у порядку, що визначить Пенсійний фонд України). Поки що відновлення виплати можливе тільки при особистому відвідуванні установи ПФУ;

подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) разом з віддаленим відкриттям поточного рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Таким чином для пенсіонерів, які отримали за кордоном тимчасовий захист, були спрощені механізми отримання пенсійних виплат без виїзду на територію України.

Разом з тим, внесені зміни надають можливість:

уповноваженим банкам укладати договори про виплату пенсії з регіональними органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення незалежно від наявності філій чи відділень банку у регіоні, де проживає пенсіонер (в т.ч. – з банками, які не мають власної мережі, так званими необанками);

Укрпошті здійснювати виплату грошової допомоги раніше від визначеної графіком дати її виплати (це було можливо лише для пенсії).

Таким чином, спрощено процедури віддаленого відкриття поточного рахунка в банку без відвідування банківської установи та ПФУ й створено можливість отримувати пенсії і виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу.

В цілому прийняті зміни розширюють можливості комфортної, швидкої та вчасної виплати пенсій і грошових допомог для їх одержувачів.

Також на засіданні Уряду було затверджено комплекс змін до низки постанов Кабінету Міністрів щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій.

Зокрема:

житлові субсидії тепер надаватимуться не лише за фактичним або зареєстрованим, а й за задекларованим місцем проживання; а також домогосподарствам, до складу яких входять особи, що перебували / перебувають у полоні.

у повоєнний період батьки, у яких народилася дитина під час тимчасового перебування за межами України, тепер можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Раніше жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Необхідна була фізична присутність, щоб особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

установлено порядок виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі, були накопичені пільговиками за опалювальний сезон 2021‒2022 років. Через військову агресію російської федерації проти України багато громадян, які мають право на пільги, не змогли отримати залишки коштів пільг, що обліковувалися в АТ “Ощадбанк”. З метою забезпечення прав та інтересів громадян, зокрема тих, що захищають територіальну цілісність нашої держави, були внесені відповідні зміни.

Також Уряд вніс зміни до порядків надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, які перебувають в трудових відносинах та за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.