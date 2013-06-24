Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проектів МОЗ України. Постанова визначає механізм використання 3,3 млрд гривень, передбачених у державному бюджеті 2025 році для модернізації, розвитку та відновлення закладів охорони здоров’я. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є суб’єкти господарювання, заклади, установи, організації, структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій, які уповноважені розпорядником бюджетних коштів здійснювати заходи, які передбачає бюджетна програма.

Частину з виділених коштів у сумі 300 млн грн планується спрямовувати на відбудову лікарні Охматдит, яка постраждала внаслідок ракетної атаки на Київ влітку минулого року. Ці кошти наразі забюджетовані як резервні, на випадок нестачі наявних коштів, зібраних благодійниками на відновлення медзакладу, які перебувають на рахунках лікарні, благодійного фонду «Охматдит - здорове дитинство» та рахунку МОЗ у Нацбанку, де зібрані кошти у межах спільного збору платформи United24 та Monobank.

Загалом, бюджетні кошти будуть спрямовані на реалізацію таких публічних інвестиційних проектів, як:

підвищення якості медичної освіти шляхом розвитку Університетських лікарень в Україні;

посилення спроможності закладів охорони здоров’я у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги;

відновлення, будівництво та оснащення Охматдиту;

капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу № 1 Науково-практичного медцентру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України;

реконструкція будівлі Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;

створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку;

удосконалення діагностики онкологічних захворювань в Україні: модернізація та створення центрів ядерної медицини;

модернізація матеріально технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

Коштом бюджету створюються належні умови перебування в закладах охорони здоров’я для підвищення якості надання медичних послуг. Йдеться про підвищення енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії закладу охорони здоров’я, збір вихідних даних для проєктування, оплату послуг, пов’язаних із погодженням, проведенням експертизи, експертних оцінок, затвердженням проєктної документації; будівельні роботи пов’язані із новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом у закладах охорони здоров’я; закупівлю медичного обладнання та меблів й інвентарю, закупівлю товарів, оплату послуг, пов’язаних із підготовкою до виконання робіт тощо.