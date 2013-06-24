26 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка врегульовує питання строків проведення державної атестації наукових установ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
З 1 червня 2024 року проведення державної атестації всіх наукових установ повинно відбуватися відповідно до нового Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти щодо провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540.
Згідно з проектом нової Методики оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти щодо провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності, розробленої на виконання зазначеної постанови, державна атестація проводитиметься одночасно для всіх наукових установ за відповідним науковим напрямом. Нагадаємо, що ця Методика нині проходить процедуру громадського обговорення.
З метою забезпечення ефективного функціонування системи державної атестації наукових установ урядом України ухвалено постанову, яка передбачає:
- продовження строку дії державної атестації наукових установ, що спливає у 2024 – 2025 роках, до проведення нової атестації за новим Порядком, але не пізніше ніж 31 грудня 2025 року;
- продовження до 31 грудня 2025 року строку внесення до Державного реєстру наукових установ, які отримують підтримку держави і для яких продовжено строк атестації;
- встановлення граничного терміну дії державної атестації за попереднім Порядком до 31 грудня 2025 року;
- доручення Міністерству освіти і науки провести у 2024 році атестацію установ за напрямами «Аграрно-ветеринарний» і «Суспільний», а у 2025 році — атестацію всіх наукових установ за всіма напрямами.
Нагадуємо, що до 17 травня триватиме громадське обговоренняпроекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».