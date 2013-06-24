Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що спрямована на забезпечення захисту прав дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України. Реалізація постанови покликана покращити процес збору, аналізу та обліку інформації щодо таких дітей, сприяти організації їхнього повернення в Україну та обміну інформацією з міжнародними інституціями з метою припинення грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права державою-агресором. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Важливим кроком у цьому процесі стане створення та ведення спеціального Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України (далі – Реєстр). Цей Реєстр стане важливим інструментом для подальшого розшуку та повернення таких дітей в Україну. Реєстр дозволить державним органам ефективно працювати з даними щодо кожної дитини, включаючи можливість швидкої верифікації інформації та обміну даними з міжнародними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Відповідно до постанови, Реєстр створюється та ведеться Міністерством юстиції України. Адміністратором реєстру є Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Для забезпечення достовірності та актуальності інформації постановою передбачено утворення Міжвідомчої комісії з верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України. Комісія займатиметься верифікацією даних про дітей. До її складу увійдуть представники кількох міністерств, що дозволить об’єднати зусилля різних відомств для ефективного захисту інтересів дітей.

Документ також передбачає активну співпрацю з міжнародними організаціями. Міністерство юстиції спільно з Міністерством закордонних справ зобов’язане налагодити регулярний обмін інформацією з міжнародними партнерами, зокрема з Червоним Хрестом, щоб забезпечити захист інтересів дітей на міжнародній арені.

«З початку збройної агресії росії масові депортації та примусові переміщення українських дітей стали регулярними. Ці дії порушують основні положення міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист жертв міжнародних збройних конфліктів та інших міжнародних документів, до яких приєдналася Україна. Ми будемо продовжувати робити все можливе для захисту прав українських дітей, викрадених агресором, та їх повернення в Україну, зокрема через міжнародні правові інструменти. І створення Реєстру є важливим кроком у цьому напрямку», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністр юстиції Ольга Стефанішина.