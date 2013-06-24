Врегульовано порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову на виконання Закону України «Про систему громадського здоров’я». Вона приводить нормативну базу у відповідність до чинного законодавства. Раніше цей порядок регулювався наказом МОЗ від 21.10.2020 р. № 2382, який невдовзі буде скасований, а порядок створення тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоровʼя з особливим протиепідемічним режимом, які утворюють за потреби через введення карантину, регулюватиметься цією постановою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі підстав для оголошення карантину в країні немає, однак у разі потреби створення та функціонування тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом регулюватиметься порядком, зазначеним у документі. Зокрема, це стосується:

встановлення вимог до приміщень, в яких за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину утворюються спеціалізовані лікарні/шпиталі, ізолятори та обсерватори;

визначення категорій осіб, які підлягають розміщенню до спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів;

визначення механізму залучення медичних та немедичних працівників до роботи у спеціалізованих лікарнях/ шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.

Порядок, затверджений постановою, забезпечує оперативне реагування на надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я завдяки єдиному механізму створення та функціонування спеціалізованих закладів охорони здоров’я з особливим протиепідемічним режимом (спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів). Такі тимчасові спеціалізовані лікарні можуть бути розгорнуті в разі спалахів інфекційних хвороб з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам та у разі необхідності проведення заходів для запобігання поширення інфекційної хвороби.

Нагадаємо, Закон України «Про систему громадського здоров’я» вступив у дію 1 жовтня 2023 р. Він забезпечує створення та функціонування комплексної системи громадського здоров’я за наступними напрямами:

запобігання хворобам, зміцнення здоров’я населення та збільшення тривалості життя шляхом впровадження профілактичних заходів, у тому числі направлених на фактори ризику НІЗ;

забезпечення епідеміологічного нагляду, моніторингу, готовності та реагування на загрози та надзвичайні ситуації;

розвитку комплексного підходу до розвʼязання проблем громадського здоров’я;

забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту держави через створення національної мережі установ із контролю та профілактики хвороб тощо.

Запобігання розвитку хвороб і контроль над ними передбачені угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Закон гарантує кожній людині безпечні для здоровʼя і життя харчові продукти, питну воду, довкілля, умови праці, навчання, виховання, побут, дозвілля, відпочинок. Водночас він зобов’язує громадян піклуватися про своє здоровʼя, здоровʼя і гігієнічне виховання дітей; не шкодити здоровʼю інших тощо.