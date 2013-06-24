29 жовтня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін, які були розроблені Мінреінтеграції, до постанов КМУ від 7 травня 2022 року № 562 та від 6 грудня 2022 року № 1364. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Внесені зміни передбачають удосконалення інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Таким чином, іноземні банки зможуть коректно визначати та застосовувати статус конкретного населеного пункту України, в якому знаходиться український суб’єкт господарювання.

Ухвалені зміни сприятимуть безперешкодному здійсненню трансакцій за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарювання, що знаходяться на прифронтових територіях.