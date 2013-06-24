Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Метою документа є удосконалення законодавства з питань підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук, атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Зміни внесено до:
1. Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань (постанова № 656 від 19.08.2015) у частині:
- вимоги до наукових публікацій для здобувачів учених звань;
- можливості добровільної відмови від вченого звання.
2. Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (постанова № 261 від 23.03.2016) у частині:
- спільні освітньо-наукові програми;
- вступні випробування;
- переведення до іншого закладу, якщо поточний не має акредитованої програми;
- право на поновлення на підготовку в закладі.
3. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (постанова № 1197 від 17.11.2021) у частині:
- вимоги до публікацій здобувача та учасників атестації;
- перевірка на плагіат;
- верифікація документів про освіту та наукові ступені;
- уникнення конфлікту інтересів;
- процедура повторного розгляду;
- інформування Нацагентства про скасування рішень докторських рад.
4. Порядок присудження ступеня доктора філософії (постанова № 44 від 12.01.2022) у частині:
- вимоги до публікацій здобувача;
- електронні підписи на документах;
- процедура розгляду скарг про плагіат;
- діяльність комітетів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.