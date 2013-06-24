Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Метою документа є удосконалення законодавства з питань підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук, атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Зміни внесено до:

1. Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань (постанова № 656 від 19.08.2015) у частині:

вимоги до наукових публікацій для здобувачів учених звань;

можливості добровільної відмови від вченого звання.

2. Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (постанова № 261 від 23.03.2016) у частині:

спільні освітньо-наукові програми;

вступні випробування;

переведення до іншого закладу, якщо поточний не має акредитованої програми;

право на поновлення на підготовку в закладі.

3. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (постанова № 1197 від 17.11.2021) у частині:

вимоги до публікацій здобувача та учасників атестації;

перевірка на плагіат;

верифікація документів про освіту та наукові ступені;

уникнення конфлікту інтересів;

процедура повторного розгляду;

інформування Нацагентства про скасування рішень докторських рад.

4. Порядок присудження ступеня доктора філософії (постанова № 44 від 12.01.2022) у частині: