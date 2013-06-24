Кабінет Міністрів України затвердив порядок компенсацій підприємцям, які вирощують прісноводну рибу на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідна постанова «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях» була ухвалена на черговому засіданні. Документ підготовлено Мінагрополітики.

Рішення дозволить підтримати виробників прісноводної риби на територіях, які були окуповані або де велись (ведуться) бойові дії.

Зокрема, підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі до 30 % витрат (без урахування податку на додану вартість) на:

вирощування рибопосадкового матеріалу для його подальшої реалізації;

придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції.

Заявки на отримання фінансової підтримки прийматимуться через Державний аграрний реєстр.

Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайтах Мінагрополітики та ДАР.