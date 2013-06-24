Уряд схвалив новий Перелік галузей і спеціальностей. Оновлення Переліку відбулося на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», а також рекомендацій Європейської комісії про гармонізацію українського Переліку з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО). Схвалення Урядом цього технічного документа — це крок у сторону інтеграції української освіти в Єдиний європейський простір вищої освіти, а також важливий елемент комплексної трансформації системи вищої освіти та її змісту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зв'язку зі здобуттям Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, нині наша країна впроваджує низку європейських правових норм і адаптує до них внутрішнє законодавство. Зокрема, це передбачає імплементацію регламентів ЄС щодо збору, аналізу та передання якісних і зіставних статистичних даних про освіту та професійну підготовку до Євростату / OECD / UNESCO.

Приєднання до системи європейської статистики вимагає реструктуризації української системи обліку підготовки фахівців. У попередньому Переліку галузей знань і спеціальностей було 28 галузей. У новому — 10, що відповідає МСКО, + 1 «Безпека і оборона», яка відповідає особливим умовам, у яких зараз перебуває Україна. Цим рішенням нарешті виконано норму, встановлену частиною третьою статті 9 Закону Україну «Про вищу освіту» (ухвалено ВРУ ще 2019 року) щодо розроблення Переліку галузей знань та спеціальностей на основі МСКО .

Більше того, ухвалення нового переліку галузей знань і спеціальностей саме зараз є дуже доречним з огляду на запланований перегляд стандартів вищої освіти, який розпочнеться у 2025 році у зв’язку з ухваленням у травні 2024 року Закону про індивідуальні освітні траєкторії як частина ініціатив МОН щодо трансформації змісту освітніх програм на всіх рівнях вищої освіти та унормування вимог до регульованих спеціальностей. Для впровадження міждисциплінарних освітніх програм і поліпшення якості змісту підготовки за спеціальностями з додатковим регулюванням стандарти вищої освіти за спеціальностями варто суттєво оновити. Ця робота тепер інтенсифікується для того, щоб уможливити вступ на оновлені освітні програми вже у 2025 році.

Зазначимо, що найближчим часом буде підготовлено таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та ухваленого сьогодні нового Переліку.

Буде анонсовано громадське обговорення цієї таблиці відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей.