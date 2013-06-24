Кабінет Міністрів Україна розширив перелік основних показників, які оцінюються під час визначення шкоди, завданої земельним ресурсам внаслідок збройної агресії росії, а також вніс зміни щодо державного регулювання у сфері охорони географічних зазначень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідну постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань охорони географічних зазначень і щодо визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації» було ухвалено на черговому засіданні. Документ підготовлено Мінагрополітики.

Постанова забезпечить:

- оптимізацію інструментів Держгеокадастру щодо регулювання у сфері охорони географічних зазначень. Зокрема, виключено з Переліку адміністративних послуг, які надавалися Держгеокадастром. Послугу «Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару». Також виключено з Положення про Держгеокадастр повноваження про визначення меж географічних місць, з якими пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів;

- можливість отримання компенсації витрат, понесених землевласниками та землекористувачами, на консервацію земельних ділянок, забруднених хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану. А також земельних ділянок, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди.