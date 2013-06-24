Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про оновлення переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
За результатами моніторингу Європейського реєстру із забезпечення якості у сфері вищої освіти (EQAR) з переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти були виключені:
Інститут акредитації, сертифікації та забезпечення якості (Німеччина);
EQ-Arts - Підвищення якості у мистецтві (Нідерланди).
Також перелік доповнено іноземними акредитаційними агентствами та агентствами із забезпечення якості вищої освіти, які є членами EQAR:
- Канарське агентство з оцінки якості та акредитації (Іспанія);
- Валенсійське агентство з оцінки та прогнозування (Іспанія);
- Європейська рада богословської освіти (Німеччина);
- Грецький орган з питань вищої освіти (Греція);
- Словацьке агентство з акредитації вищої освіти (Словаччина).
Довідково
Перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, сертифікати про акредитацію освітніх програм яких визнаються в Україні, був затверджений у 2019 році відповідно до Закону України «Про вищу освіту».