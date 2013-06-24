Кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. На цьому наголосив Президент України у виступі на засіданні Євроради.

«Вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для всіх нас, для Європи роки ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність — побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час», — сказав Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів країн ЄС.