Уряд прийняв постанову «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань діяльності місцевих структурних підрозділів, на які покладено функції з питань ветеранської політики». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основна мета постанови: врегулювати питання організації діяльності структурних підрозділів, що займаються питаннями ветеранської політики регіонів, у сфері соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Як пояснює заступник Міністра у справах ветеранів Руслан Приходько: «Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка скерована на посилення ефективної роботи на місцях структурних підрозділів, розбудову інфраструктури ветеранської політики і визначення окремих структурних підрозділів саме з питань ветеранської політики і уповноваження їх конкретними функціями, що дасть можливість більш якісно і структурно та системно працювати в регіонах».

На сьогодні в регіонах утворюють структурні підрозділи з питань ветеранської політики (самостійні або в складі департаментів чи управлінь соціального захисту), основним завданням яких визначено виконання функцій з реалізації ветеранської політики.

А саме:

встановлення статусів ветерана війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України,

видача посвідчень (продовження їхньої дії),

видача проїзних талонів,

видача нагрудних знаків тощо.

Ухвалення постанови забезпечить можливість виконувати функції з реалізації ветеранської політики вже створеними самостійними ветеранськими підрозділами та не перешкоджатиме виконанню цих функцій органами соціального захисту населення, які продовжують виконувати функції з реалізації ветеранської політики.

Розширення інфраструктури органів, які реалізують ветеранську політику, зокрема, шляхом створення відповідних структурних підрозділів, сприятиме тому, що органи державної влади, задіяні в системі реалізації ветеранської політики, стануть більш ефективними, прозорими та доступними для ветеранів війни, членів сімей загиблих оборонців, та головне – відповідатимуть на потреби та запити кожного та кожної.

Зазначене покликане зробити комфортним шлях повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя на будь-якому етапі: від отримання окремих послуг соціального характеру до ефективної підтримки та взаємодії між органами державної влади та ветеранами, що є актуальним як в умовах війни, що триває, так і в післявоєнному періоді.

Впровадження нової ветеранської політики потребує утворення структурних підрозділів, які забезпечуватимуть її реалізацію на місцевому рівні.

Планується, що структурні підрозділи будуть також задіяні до процесів цифровізації ветеранських послуг.