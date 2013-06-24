24 грудня, Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію реформування психоневрологічних, інтернатних закладів та деінституціалізації догляду за особами з інвалідністю, особами похилого віку до 2034 року. Цей документ було розроблено Міністерством соціальної політики України, аби створити умови для незалежного життя у звичному середовищі для людей похилого віку та людей з інвалідністю, а також їх повноцінної участі в соціальному та економічному житті. Варто зазначити, що до обговорень норм Стратегії долучились профільні громадські та міжнародні організації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стратегія передбачає розвиток системи надання соціальних, медичних, освітніх та інших послуг на рівні територіальних громад.

“Для нас надзвичайно важливо створити для людей старшого віку та людей з інвалідністю, які потребують допомоги, таку систему підтримки, яка б враховувала їхні реальні потреби. В цій системі ці люди будуть повноцінними членами соціально- економічного життя громади. В цій системі не буде місця жорстким обмеженням, зневазі, недогляду, і тим більше насильству, приклади якого ми, на жаль, іноді спостерігаємо у ставленні до цих людей. Реалізація Стратегії дозволить нам розбудувати суспільство, в якому нормою буде створення всіх умов для незалежного та якісного життя цих людей з перспективою поступового припинення влаштування в заклади інтернатного типу та трансформацію інституцій», - зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Напрацьований документ покликаний досягти відразу п’ять стратегічних цілей:

· Створити законодавчі та інституційні передумови для реалізації права людей з інвалідністю та людей похилого віку на незалежне життя у громадах.

· Економічну інтеграцію осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

· Розвинути систему соціальних та інших послуг в громадах для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, що сприятимуть їх незалежному життю у громаді та запобігатимуть інституціалізації догляду.

· Змінити ставлення суспільства до людей з інвалідністю та людей похилого віку.

· Реформувати інтернатні заклади для осіб з інвалідністю та літніх людей.

Очікується, що Стратегія буде реалізовуватись у три етапи:

1. 2025-2026 роки – розробка необхідних змін до законодавства; сприяння формуванню інклюзивного суспільства.

2. 2027-2030 роки – зміна існуючої системи фінансування послуг для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку; розвиток ринку надавачів послуг; формування мережі закладів стаціонарного догляду; підготовка фахівців для надання послуг; продовження проведення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності громадськості про права осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

3. 2031-2034 роки – забезпечення безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до необхідних їм послуг (освітніх, культурних, соціальних, правничих), а також медичної, соціальної та психологічної допомоги; забезпечення повної інтеграції у соціальне та економічне життя; продовження проведення інформаційних кампаній; оцінювання реалізації Стратегії.

Стратегія відповідає виконанням міжнародних зобов’язань, які взяла на себе наша держава в межах Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також передбачено Планом України з метою реалізації ініціативи ЄС „Ukraine Facility”.