Напрями реалізації стратегії відповідають євроінтеграційним зобовʼязанням за угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, якою, зокрема, закріплено курс на активізацію співпраці з ЄС у сфері служб крові. Стратегію схвалено на період до 2028 року. Також затверджено відповідний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В умовах війни стале забезпечення потреб в донорській крові та компонентах крові — одна із головних умов обороноздатності та національної безпеки країни. Ухвалена стратегія передбачає створення сприятливих умов для населення для усвідомлення та формування позитивного соціального відношення до донорства крові та компонентів крові, підтримки суспільної довіри. Документ спрямований на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреби населення в безпечній та якісній донорській крові та компонентах крові в достатній кількості.

У системі крові, яка заснована на принципі добровільного безоплатного донорства, пацієнти мають рівноправний доступ до безпечної та якісної донорської крові і компонентів крові. Основними засадами реалізації стратегії є недопущення випадків дефіциту донорської крові та компонентів крові, а також забезпечення безперервності надання трансфузіологічної допомоги як цивільному населенню, так і задоволення потреб сил безпеки та сил оборони.

Згідно з ухваленим документом, пацієнтам не доведеться шукати донорів крові, щоб отримати належну медичну допомогу та боротися за своє життя. Зокрема, молодь заохочуватимуть бути активними, фахівці мотивуватимуть здобувачів освіти добровільно і регулярно ставати донорами крові і їх компонентів. Для цього в закладах загальної середньої та вищої освіти проводитимуть заходи для популяризації донорства крові.

Також планується створення в суб’єктах системи крові підрозділів, відповідальних за залучення донорів крові та її компонентів. Формування бази постійних донорів відбудеться за допомогою системного підходу до планування заготівлі крові та керування запасами компонентів крові.

Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я, в країнах із рівнем доходу на душу населення вище середнього кількість донацій на тисячу осіб становить 15,9 раза. В Україні ж цей показник становить лише 11 донацій на тисячу осіб.

Станом на 1 січня 2022 р., за інформацією МОЗ, загальна кількість донорів крові та компонентів крові становила 309 255 осіб, на 1 січня 2021 р. — 311 895 осіб, а на 1 січня 2020 р. — 363 318 осіб.