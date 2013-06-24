Уряд ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 17 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

«План виконання стратегії має чіткі індикатори, конкретні кроки, відповідальних. Наше завдання — збудувати одну з найкращих і, що не менш важливо, одну з найбільш доступних медичних систем світу», — наголосив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, Уряд ставить три стратегічні цілі:

Перша — універсальний доступ громадян до медичних послуг.

«Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки медичної допомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо систему реагування на загрози пандемій та війн, а також адаптуємо медицину під потреби ветеранів. Частиною змін буде також відбудова та модернізація лікарень», — зауважив очільник Уряду.

Друга стратегічна ціль — посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною.

«Для цього плануємо зміцнити усі ланки управління, в тому числі МОЗ, НСЗУ, Центр громадського здоров’я та інші. Будемо вдосконалювати систему фінансування та ефективного використання ресурсів. Створимо міжсекторальний координаційний механізм. Адаптуємо Україну як майбутнього члена Євросоюзу до медичних стандартів ЄС», — сказав Прем’єр-міністр.

Третя стратегічна ціль — розвиток людського капіталу та залучення інвестицій.

«Ідеться про кращу медичну освіту. Зокрема, за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та за рахунок інтеграції освітньої й наукової роботи», — зазначив Глава Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, це також передбачає запровадження сучасних технологій, таких як телемедицина, інструменти штучного інтелекту, розвиток трансплантології, біоінженерії.

«Ставимо за мету цифровізувати управління медициною, повністю відмовитися від паперу й перейти в цифру. Плануємо залучати інвестиції в медичну галузь. Зокрема, за рахунок долучення приватних лікарень до реалізації програми медичних гарантій», — підкреслив Прем’єр-міністр.