Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 8 листопада 2022 р. № 1256». Це означає, що перелік напрямів використання коштів для потреб освіти і науки розширено. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тепер до них додано відновлення та модернізацію харчоблоків у закладах освіти, а також поліпшення якості харчування — для них обсяги фінансування збільшуються. Джерелом фінансування будуть кошти фізичних і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів і дарунків, що надходять на рахунок UNITED24 для потреб освіти і науки.

Також за планами Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) розширення кількості закладів ще у двох областях у 2024-2025 навчальному році. У 2023-2024 навчальному році ВПП ООН профінансувала харчування для майже 90 тис. дітей у приблизно 700 школах 13 областей України.

У перспективі партнерами у реформуванні шкільного харчування можуть стати уряди, державні та недержавні установи країн Європейського Союзу, США та Азії.

Ця постанова є важливим кроком у реформі шкільного харчування, розроблення та імплементацію якої в закладах освіти України започатковано з ініціативи першої леді Олени Зеленської.