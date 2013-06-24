9 травтня на засіданні Уряду прийнято постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану», розробленої з ініціативи Міністерства юстиції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перший заступник Міністра юстиції Євгеній Горовець наголосив: «Розроблення постанови зумовлене необхідністю задоволення потреб людей у адміністративних послугах на територіях, де держава може забезпечити їх безпечне надання у зв’язку з невисокою інтенсивністю ведення бойових дій. Це створить об’єктивну можливість функціонування державних електронних ресурсів та безпосередній доступ мешканців таких територій до адміністративних послуг та покращить якість їх життя».

Постанова також скасовує низку обмежень у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу. У сфері нотаріату ухвалені зміни передбачають регламентацію таких питань як перевірка дійсності довіреності, оформленої без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, скасування низки обмежень на вчинення окремих нотаріальних дій, зокрема деяких видів правочинів, виключається також норма щодо зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття на час дії воєнного стану, що сприятиме покращенню цивільно-правового обороту майна в державі.

Зміни до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990, окреслюють коло осіб щодо яких застосовується тестування як форма контролю у сферах державної реєстрації, визначають процедурні питання його проведення, у тому числі у разі сигналу повітряної тривоги.

Постанова регулює й інші питання, важливі для діяльності систем нотаріату та державної реєстрації в сучасних умовах.