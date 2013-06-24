Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку організації реабілітаційної допомоги в сфері охорони здоровʼя. Головні з цих змін — удосконалення форми індивідуального реабілітаційного плану; уточнення вимог до організації реабілітаційного процесу для дітей; впровадження реабілітаційної спроможності для закладів, які надають допомогу амбулаторно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Удосконалення форми індивідуального реабілітаційного плану в першу чергу направлене на спрощення та скорочення самої форми, при цьому незмінним лишилось збереження всієї необхідної інформації щодо реабілітаційного процесу.

Постанова деталізує особливості організації реабілітаційної допомоги для дітей — до прикладу, врегульовано питання високого обсягу реабілітаційної допомоги для дітей (кількості годин реабілітації) та призначення та застосування допоміжних засобів реабілітації для пацієнтів молодше вісімнадцяти років, які повністю враховують специфіки віку та організації надання їм послуг.

У 2024 році було запроваджено формулу реабілітації спроможності закладів, які надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах. Це дозволило уникнути перенавантаження фахівців з реабілітації, яке призводить до погіршення якості надання реабілітаційних послуг. Відтепер аналогічну формулу впроваджено і для амбулаторних закладів.

Довідково

Всі послуги з реабілітації — безоплатні для людей та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із тривалістю процедур від трьох годин на день. За двома напрямами та більше — понад 21 день. Амбулаторна ж реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу.

Кожен пацієнт, залежно від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.