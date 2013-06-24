В Україні стартувала програма підтримки проектів із значними інвестиціями. Під час бізнес-форуму «Зроблено в Україні» Кабінет Міністрів України, ТОВ «Астарта-Київ» та ТОВ «Астарта Агро Протеїн» уклали спеціальний інвестиційний договір. Він передбачає державну підтримку будівництва заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області. Від імені Уряду договір підписала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні ми запустили програму підтримки проектів із значними інвестиціями. Механізм так званих «інвестнянь», який роками чекав на втілення, нині запрацював. Сьогодні під час заходу «Зроблено в Україні» ми підписали перший інвестиційний договір із компанією «Астарта». Я особливо радію, що першою отримає державну підтримку компанія, яка працює у галузі переробки. Також Уряд схвалив підписання ще одного інвестиційного договору», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, агрохолдинг «Астарта» є одним із найбільших виробників, зокрема одним із найбільших в Україні та Європі виробників цукру. Компанія інвестує понад 76 млн євро у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дозволить створити 110 нових робочих місць. Крім того, це сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні та запровадженню нових підходів у вирощуванні та переробці сої.

Держава надає підприємствам, які реалізують проекти із значними інвестиціями, ряд стимулів. Зокрема:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;

звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання;

звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років;

компенсація витрат інвестора на підключення та приєднання до інженерно- транспортних мереж;

компенсація вартості збудованих заявником або інвестором зі значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту;

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Нагадаємо, що державна допомога в рамках програми підтримки проектів із значними інвестиціями доступна для інвесторів, які готові вкласти понад 12 млн євро. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами.

Наприклад, підприємець хоче побудувати завод. Він зможе отримати від держави відшкодування вартості приєднання до мереж та компенсувати витрати за збудовані підстанції, лінії електропередач, газопроводи й інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Також інвестор зможе компенсувати через податки частку вкладених коштів. Сумарний обсяг державної підтримки — до 30% обсягу інвестицій.