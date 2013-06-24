Вже понад два роки повномасштабної війни центральна та місцева влада посилено працюють як над відновленням пошкоджених та зруйнованих ворогом медзакладів, так і над модернізацією чинних. Попри наднавантаження на систему охорони здоров’я пріоритети незмінні — якісні, доступні та безоплатні медичні послуги для кожного українця. На цьому акцентував Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час робочої поїздки до лікарень Дніпропетровщини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні ми бачимо, як росія свідомо обстрілює наші лікарні, пологові, амбулаторії, поліклініки, аби спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні. Зокрема, за цей час 1564 об’єкти медзакладів було пошкоджено та ще 208 зруйновано вщент. Однак, незважаючи на численні виклики та навантаження, ми відновлюємо українські медзаклади, щоби забезпечити доступ кожного до медичної допомоги. Кожна відновлена лікарня — це врятовані життя пацієнтів. Разом зі своїми колегами по Уряду ми продовжуємо приймати рішення, направлені на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази лікарень, аби забезпечити українців якісною медичною допомогою. Наприклад, для Дніпропетровської області з різних бюджетних програм вже виділено 593 мільйони гривень на реалізацію інфраструктурних проектів у девʼяти лікарнях», — сказав Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Під час візиту до регіону очільник МОЗ відвідав медзаклади області та, серед іншого, ознайомився з роботою Міської дитячої клінічної лікарні № 6, Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, Регіонального медичного центру Родинного здоровʼя та міської клінічної лікарні № 4. У 2024 році у цих медзакладах планують провести капітальний ремонт та реконструкцію будівель.

Зокрема, у Міській дитячій клінічній лікарні № 6 наприкінці минулого року запустили оновлений семиповерховий лікувальний корпус, цього року реконструкція продовжиться в інфекційному корпусі № 1 та корпусі № 1А — адміністративно-навчальному з відділенням функціональної діагностики.

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. І. Мечникова планують провести капітальний ремонт будівлі нового хірургічного корпусу.

У міській клінічній лікарні № 4 буде проведена реконструкція частини головного корпусу під відділення інтенсивної терапії та трансплантації-сепарації клітин крові й термомодернізація всієї будівлі.

Зазначимо, що медзаклади входять до переліку об’єктів, які планується відновити у 2024 році у межах програм:

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України

Програма з відновлення України.

Програма «Енергоефективність громадських будівель в Україні».

Загалом у межах вищезазначених програм у 2024 році планується виділення коштів на відновлення девʼяти медзакладів області.

У Регіональному медичному центрі родинного здоровʼя йде активне будівництво нового хірургічного корпусу за кошти, виділені Дніпропетровською обласною радою. Міністерство охорони здоровʼя найближчим часом поставить у цю лікарню апарат для проведення МРТ досліджень.

Також зазначимо, що протягом 2022-2023 років коштом держбюджету, United24, Світового банку, Глобального фонду та інших партнерів до лікарень Дніпропетровської області було доставлено й розподілено понад 2800 одиниць медобладнання та приладів на суму понад 539 млн грн. Серед них: ангіографи, кисневі станції, комп’ютерні томографи, рентгени, монітори пацієнта, апарати УЗД тощо. Оснащення лікарень триватиме й надалі.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ й надалі працюватиме на підсилення спроможності українських лікарень, аби наші медики могли працювати у комфортних умовах, а пацієнти отримували якісну медичну допомогу.