Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Прогноз падіння ВВП в Україні у 2020 році буде на рівні 4,8%, що практично у півтора раза менше показника, який наводять керівники МВФ. Так вважає міністр фінансів України Сергій Марченко.
Нагадаємо, що за прогнозом МВФ цьогоріч падіння ВВП в України, становитиме не менше 8,2%.
Натомість, за викладками цієї фінансової інституції, наступного року українська економіка вже почне зростати. Так, як вважають аналітики Фонду, у 2021 році ВВП України має зрости на 1,1% порівняно з 2020-м, а в 2022 — на 3%.
Додамо, що на початку травня 2020 року фахівці Нацбанку прогнозували: за підсумками другого кварталу цього року падіння ВВП становитиме не менше 11%, безробіття зросте практично до 12%.
МВФ у свою чергу прогнозує, що, за підсумками 2020 року, рівень безробіття в Україні становитиме трохи більше —12,6%.
Згідно з прогнозом МВФ, цьогоріч інфляція в Україні становитиме 4,5%, у 2021-му — 7,1%, а в 2022-му — 5,6%.
Нагадаємо, що, за прогнозом фахівців Нацбанку України, які вони надали наприкінці квітня 2020 року, цьогоріч цей показник в нашій країні становитиме 6%. Ще раніше головний фінансовий регулятор прогнозував, що цей показник буде не вище 4,8%.
Також, за інформацією Нацбанку України, у першому кварталі 2021 року показник інфляції повинен зменшитися і становитиме 5%. Таким він, на думку фахівців головного фінансового регулятора, залишатиметься й надалі.
Як вважають керівники регулятора, цього буде досягнуто завдяки правильній монетарній та фіскальній політиці.