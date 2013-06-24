23 квітня 2024 року, Уряд прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», проект якого підготував Мінфін. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З огляду на безпрецедентні виклики, пов’язані з повномасштабною збройною агресією рф проти України, у 2023 році Уряд завдяки наполегливим зусиллям забезпечив фінансування видатків на оборону, а завдяки постійній підтримці міжнародних партнерів – на соціальний захист та соціальне забезпечення, відновлення критичної інфраструктури та інші першочергові видатки.

Доходи Державного бюджету України в 2023 році становили 2,67 трлн грн, із яких 433,9 млрд грн – гранти від міжнародних партнерів.

Видатки державного бюджету порівняно з 2022 роком збільшилися на 48,4 % до понад 4 трлн грн, із яких видатки на національну безпеку та оборону становили близько 2,65 трлн гривень.

За результатами виконання Державного бюджету України на 2023 рік досягнуто:

фінансування видатків на оборону та безпеку в обсязі 40,5% ВВП (у 1,7 раза більше ніж у 2022 році);

забезпечення підвищення грошового забезпечення військовослужбовців;

здійснення виплат соціальних допомог, компенсацій населенню в запланованих Законом обсягах;

збільшення фінансування капітальних видатків державного бюджету у зв’язку з ліквідацією наслідків збройної агресії та відновленням і розвитком інфраструктури (208,9 млрд грн, що на 120,5 млрд більше ніж у 2022 році);

виконання дефіциту державного бюджету у межах значно нижче встановленого Законом граничного показника (факт – 20,4% ВВП при плані 31,6% ВВП).