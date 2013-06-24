11 липня 2024 року під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулось перше засідання Керівної ради з питань координації діяльності представників України у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Керівна рада складається з представників Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також представників України у МВФ.

Мінфін у складі Керівної ради був представлений Міністром фінансів Сергієм Марченком.

Керівна рада створена з метою узгодження дій центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у рамках роботи Багатосторонньої платформи. Це є важливим кроком для покращення координації потреб України, розподілу обов'язків та формулювання цілей.

Міністр фінансів Сергій Марченко, як заступник Голови Керівної ради та водночас співголова Керівного комітету Платформи від України, окреслив актуальні завдання для української сторони в рамках Платформи.

“Пріоритетними питаннями є залучення бюджетної підтримки, критичне відновлення, управління публічними інвестиціями, робота над Матрицею реформ, підтримка приватного сектору, координація роботи із стейкхолдерами. Їх належна реалізація потребує активної залученості усіх відповідальних сторін.

За півтора роки функціонування Платформи вже маємо вагомі результати, зокрема у залученні необхідної бюджетної допомоги у 2023 році (42,5 млрд доларів США) та запевнення у збереженні допомоги у 2024 році. Також триває робота у напрямі відновлення: оцінка потреб, нагальних пріоритетів, залучення фінансових та інших ресурсів. У співпраці ми систематизуємо й пріоритезуємо реформи для коротко- та довгострокового економічного зростання. Враховуючи широкий спектр роботи Платформи, засідання Керівної ради та постійна координація зусиль української сторони є необхідними”, – зазначив Міністр фінансів.

Серед обговорених тем:

Подальша робота з донорами для забезпечення бюджетних потреб у 2024-2025 роках. У поточному році до держбюджету вже надійшло 16 млрд доларів США зовнішнього фінансування, до кінця року очікується ще 22 млрд доларів США. Збереження прозорої та підзвітної співпраці з донорами. Уряд регулярно забезпечує надання всієї інформації про використання в Україні коштів донорів.

Підготовка єдиного переліку проектів швидкого відновлення, визначення пріоритетності для ефективного залучення донорської підтримки.

Продовження реалізації реформи управління публічними інвестиціями у співпраці з міжнародними партнерами, у тому числі у межах Платформи. Реформа передбачає чітке визначення та стратегічне планування публічних інвестицій на середньострокову перспективу і їх максимальну інтеграцію у бюджетний процес.

Системне оновлення Матриці реформ у координації з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади. Міністерство фінансів України як відповідальний орган за моніторинг виконання Матриці реформ найближчим часом презентує оновлені результати за підсумками першого півріччя 2024 року.

Робота з донорами у межах Платформи для посилення підтримки приватного сектору, зокрема через гарантії, страхування ризиків, експортне кредитування.