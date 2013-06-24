Під час позачергового виїзного засідання Кабінету Міністрів 31 березня уряд ухвалив важливі рішення в межах відновлення країни та для завершення розпочатих проєктів відбудови на Київщині. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на заході в Ірпені. За його словами, згідно з оцінкою Світового банку, для відбудови Київської області потрібно приблизно 37,6 мільярда доларів.