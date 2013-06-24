Кабінет Міністрів України уточнив повноваження Міністерства оборони України у сферах надання тактичної медичної допомоги та інформаційної безпеки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Прийнятий на сьогоднішньому засіданні Уряду проект постанови «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство оборони України» розроблений Міноборони.
Документ приводить у відповідність норми Положення до чинного законодавства та уточнює повноваження Міноборони у низці сфер.
Зокрема, Міноборони отримує повноваження:
- затверджувати для Сил безпеки і оборони на основі стандартів НАТО табелі матеріально-технічного оснащення, стандарти та обсяги надання тактичної догоспітальної медичної допомоги;
- затверджувати мінімальні вимоги та стандарти якості медичних виробів, що застосовуються Силами безпеки і оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги на основі вимог та стандартів якості НАТО;
- затверджувати за погодженням з Міністерством охорони здоров’я порядок проведення медичного огляду призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби, організацію його проведення;
- розробляти та затверджувати заходи безпеки інформаційних та комунікаційних електронних систем, власником яких є Міноборони та Збройні сили;
- військової співпраці з НАТО, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами оборонної сфери для забезпечення безпеки кіберпростору та спільного захисту від кіберзагроз.