15 жовтня, за ініціативи Мінветеранів Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядків № 685 та № 740 — щодо процедури надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Змінами врегульовано, зокрема, процес подання такої заяви у паперовій формі. Відтепер це можна зробити за місцем своєї реєстрації, звернувшись до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі поштою, або через ЦНАП.

Крім того, змінами визначено перелік органів, до яких місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів, у разі їх відсутності у заявника.

“Мінветеранів продовжує вирішувати питання щодо спрощення процедури отримання статусів. І сьогодні Уряд зробив важливий крок у цьому напрямку. Адже отримання державних гарантій, пільг та послуг залежить від швидких, простих, зрозумілих алгоритмів дій для всіх сторін. Дякую Уряду за підтримку”, — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.