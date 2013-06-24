Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нововведення стосуються осіб віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або які виїхали за кордон із ТОТ або з територій активних бойових дій.

Зарахування таких громадян на навчання до українських закладів вищої освіти здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану).

Необхідність таких змін пов’язана з тим, що такі особи об’єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.

Проект постанови супроводжувався командою Мінреінтеграції у межах нарад із Генштабом, Міноборони, МВС, ДМС і МОН, а також засідань Коордштабу з питань деокупованих територій під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.