Уряд Великої Британії у понеділок, 24 лютого, оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Укрінформ.

«Сьогоднішні санкції, найбільші за три роки (повномасштабної війни), підкреслюють прихильність України з боку Великої Британії. Кожен перерваний ланцюжок військового постачання, кожен заблокований рубль і кожний викритий помічник агресії Путіна є кроком до справедливого та тривалого миру, а також до безпеки та процвітання у Великій Британії. Тривалого миру можна досягти лише через силу. Тому ми зосереджені на тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію. Сьогодні, коли світ відзначає похмуру віху повномасштабного вторгнення Путіна, що триває четвертий рік, ми не можемо і не будемо відвертатися від України, яка бореться за нашу спільну безпеку», - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

До санкційного списку було додано 107 фізичних і юридичних осіб. Йдеться про виробників та постачальників верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії, включаючи мікропроцесори, що використовуються в системах озброєння. Ці компанії базуються в ряді третіх країн, включаючи країни Центральної Азії, Туреччину, Таїланд, Індію та Китай, що є найбільшим постачальником найважливіших товарів для російської армії.

Також під обмеження потрапили міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чоль та інші північнокорейські генерали й високопосадовці, причетні до відправки понад 11 000 військових КНДР до Росії.

Крім того, уряд наклав санкції на 13 російських фізичних і юридичних осіб, включаючи ТОВ «Грант-Трейд», його власника Марата Мустафаєва та його сестру Дінару Мустафаєву. Вони використовували компанію для постачання передових європейських технологій до Росії для підтримки її незаконної війни проти України.

Уперше Велика Британія запровадила санкції проти іноземної фінансової установи, яка підтримує російську воєнну машину.

«Ми запроваджуємо санкції проти Керемет Банку з Киргизстану, перешкоджаючи використанню Росією міжнародної фінансової системи для підтримки своїх військових зусиль», - заявили в британському уряді.

Британія також додала до санкційного списку ще 40 суден так званого тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту. Лише за останні шість місяців ці судна перевезли російської нафти та нафтопродуктів на загальну суму у понад 5 мільярдів доларів.

Загалом Британія запровадила санкції проти 133 таких танкерів - найбільше за інші країни Європи.

Крім того, Лондон ввів обмежувальні заходи проти 14 «нових клептократів», деякі з яких причетні до стратегічних секторів російської економіки. Серед них - Роман Троценко, один із найбагатших людей Росії, статки якого становлять 2,2 мільярда фунтів стерлінгів.