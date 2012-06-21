Останніми днями, на жаль, маємо антирекордні показники захворювання українців на коронавірус. А усе це відбувається тому, що люди почали нехтувати правилами обмеження. Зрозуміло, що люди і бізнес стомилися від них. Внаслідок цього маємо дуже сумні показники. Нині вже дві області мають заповненість інфекційних лікарень на понад 50%. Значно зросла й кількість інфікованих у реанімаційних відділеннях лікарень Києва.
На цьому під час позачергового засідання уряду 19 червня наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зауважив, що ні тепле сонце, ні ультрафіолет не діють на коронавірус. Тому єдиний вихід — дистанціювання, масковий режим, дезінфекція.
Прем’єр також зазначив, що місцева влада зарано почала налаштовуватися на вибори і бути «занадто доброю» до людей. У той час, коли слід активно дбати про дотримання всіх обмежень.
А в області має частіше виїжджати Головний санітарний лікар України, фахівці Держпродспоживслужби. А також Нацполіція має проводити постійні перевірки і штрафувати тих, хто порушує обмеження.
Денис Шмигаль також зазначив, що 21 червня в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Він привітав лікарів і медпрацівників. А також повідомив, що уряд робитиме все можливе, аби їх підтримати, зокрема і матеріально.
Так, за його словами, найближчим часом буде спрямовано 8 мільярдів гривень на підвищення зарплат не лише дипломованим медикам. Тож лікарям виплати планують підвищити на 70%, середньому медперсоналу — на 50% (близько 2.360 гривень), молодшим медсестрам — на 25% (близько 1180 гривень).
Також планується і підвищення і мінімальної зарплати українців, що також позитивно вплине і на зарплати медиків.
Прем’єр також зазначив, що буде обов’язково дофінансовано екстрену медицину. На це буде спрямовано 1,3 мільярда гривень.
А ще уряд виконає обіцянку не закривати масово лікарні й не звільняти лікарів. І на підтримку медзакладів і медпрацівників планують спрямувати близько 2,3 мільярда гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»