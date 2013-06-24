На підтримку аграрної сфери цього року передбачено понад 6 млрд гривень бюджетних коштів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 4 квітня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він зазначив, що аграрний експорт залишається основою для торгівлі та складає більше 50% від усього, що Україна продає за кордон.

«Минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%. У березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту — плюс 4,5% проти березня минулого року», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що у період глобальної торгівельної нестабільності Уряд посилюватиме підтримку вітчизняних виробників і експортерів, використовуючи відповідні механізми.

Зокрема, програм «Зроблено в Україні» передбачає 500 млн грн на компенсацію за покупку української сільгосптехніки. Крім того, держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, виробленої в Україні.