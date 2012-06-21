Кабінет Міністрів України виділить 200 мільйонів гривень на компенсацію за житло для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю І-ІІ груп.
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному порталі Кабінету Міністрів, на засіданні 13 червня 2018 року урядом затверджено розподіл субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав. А також для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, на загальну суму 200 млн гривень.
Ухвалене Кабміном розпорядження дасть змогу виплатити грошову компенсацію і отримати житло 189 особам. Як зазначено у повідомленні, реалізація цього розпорядження після його погодження з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету сприятиме покращенню соціального захисту вищезазначених категорій населення.