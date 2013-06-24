Уряд ухвалив рішення щодо виділення 207 млн грн гранту від Світового банку на проект трансформації медичної сфери в Україні. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 14 березня, предає пресцентр Урядовий портал.

«Ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності нашої медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що у своїй роботі Уряд приділяє особливу увагу сфері охорони здоров'я, зокрема, відновленню медичних закладів.

В цілому, за словами Прем’єр-міністра, у 2025 році Урядом буде спрямовано десятки мільярдів гривень на відбудову держави. Він зазначив, що цього тижня прийнято рішення про виділення ще двох мільярдів гривень на програму житла для внутрішньо переміщених осіб.

«Завдяки цим коштам більш ніж 1300 українських родин із числа ВПО зможуть придбати собі нові оселі», — наголосив Прем’єр-міністр.