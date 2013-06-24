Уряд ухвалив рішення про виділення 2,7 млрд грн на експериментальний проект відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

«На минулому засіданні в Чернігівській області доручив Міністерству інфраструктури невідкладно опрацювати питання виділення 2,7 млрд грн на експериментальний проект відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах. Сьогодні вже ухвалюємо безпосереднє рішення про виділення цих коштів, що прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки», — сказав Денис Шмигаль.

Іншою постановою Уряд залучив до реалізації експериментальних проектів ОВА як замовників будівництва.

«Практика виїзних засідань Уряду дає позитивні результати. Надаються відповідні доручення, ухвалюються рішення на користь громад та областей. Будемо продовжувати цю роботу», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд оновив Стратегію державного регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Вона враховуватиме виклики війни та рекомендації Європейського Союзу, а також ставить низку цілей:

створити умови для повернення українців додому

відновити й розбудувати інфраструктуру

інтегрувати наших захисників до соціуму громад

підвищити інституційну та фінансову спроможність органів місцевого самоврядування

синхронізувати політики регіонального розвитку та інші галузеві політики.

Як зазначив Прем’єр-міністр, на основі оновленої Стратегії регіони готуватимуть власні стратегічні документи. Уряд та профільне міністерство максимально допомагатимуть.