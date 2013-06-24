Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування додаткових дотацій з державного бюджету для громад, що перебувають у зоні бойових дій або поруч з лінією зіткнення. Йдеться про 180 громад у 9 прифронтових регіонах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“За дорученням Президента України Володимира Зеленського продовжуємо системну підтримку прифронтових регіонів.

Уряд вже сьогодні виділив 1,8 млрд грн для 180 громад у дев’яти областях — Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській.

Кошти буде спрямовано на найнагальніші потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво захисних укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних служб, а також ремонт критичної інфраструктури — зокрема теплових і газових мереж”, – зазначив Віце-премʼєр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що це механізм регулярної допомоги громадам.

Зазначимо, що минулого тижня Уряд розподілив ще 1,5 млрд грн у вигляді додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів, які перебувають у зоні постійної небезпеки.