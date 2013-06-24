Уряд ухвалив низку рішень, які сприятимуть пришвидшенню відбудови громад в Україні. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 березня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, за словами Глави Уряду, виділено додаткові 5 млрд грн на проекти відновлення в 12 областях. Гроші будуть спрямовані на реалізацію 150 проектів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком по ремонту та будівництву лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновленню водопостачання та енергоефективність.

«Це проекти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян», — підкреслив Денис Шмигаль.

Також Уряд виділив 5,2 млрд грн на експериментальний проект комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

Прем’єр-міністр зазначив, що понад 5 млрд грн будуть направлені на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також ресурси спрямують на відновлення та модернізацію тепло-, газо- і водопостачання. Крім того, передбачено і реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.

«Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом «відбудувати краще, ніж було»», — наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш ніж 1,8 млрд грн на відновлення України.

«Як ми й обіцяли, конфісковані кошти підсанкційних осіб будуть працювати на відбудову нашої держави», — підкреслив Глава Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій, що означає високу користь проектів для громад та їх готовність до реалізації.

Прем’єр-міністр також зазначив, що ефективно працює програма єВідновлення. За його словами, 85 тисяч родин отримали й отримують кошти на ремонт пошкодженого житла за цією програмою, сформовано майже 15 тисяч сертифікатів на придбання нового житла замість зруйнованого російськими терористами. Крім того, вже 3,5 тисячі родин із числа ВПО отримали сертифікати для купівлі нового житла, а вже більше тисячі родин придбали собі нові оселі.