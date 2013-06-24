Кабінет Міністрів України додатково виділив з резервного фонду держбюджету 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони. Відповідний проект рішення, розроблений Міністерством економіки, Уряд підтримав на засіданні 18 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Потреба сил безпеки та оборони в дронах надзвичайно велика. Нинішнє рішення дозволить закупити у виробників ударні безпілотні системи, які сьогодні дуже необхідні нашим захисникам. Це лише невелика частка того, що держава планує поставити силам безпеки та оборони цього року. Загалом на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд грн, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд грн. І, зрозуміло, це не вичерпний обсяг. Задоволення потреб фронту – пріоритет №1. Тож Уряд продовжить як планове, так і оперативне фінансування закупівель безпілотників», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення Уряду, кошти виділені Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, яка має придбати відповідне майно та передати його Силам оборони.