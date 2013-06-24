Кабінет міністрів спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ з посиланням на телеграм глави уряду.

Зокрема, він нагадав, що Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів.

Як заявив Шмигаль, дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — «це спроба залякати Україну, Європу та світ».

За його словами, наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

«Сьогодні уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком», - поінформував Шмигаль.

Також прем’єр констатував, що ворог систематично атакує об’єкти енергетики. «У Миколаєві Росія завдала удару по теплоелектроцентралі, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. Це поставило під загрозу життя десятків тисяч людей», - зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що завдяки ефективній роботі енергетиків теплопостачання в місті відновлене, температура в домівках мешканців поступово повертається до норми.

Крім того, він зазначив, що росіяни продовжують обстріли газовидобувних та газорозподільчих потужностей. «Робимо усе, щоб газового ресурсу вистачило для проходження й завершення опалювального сезону», - наголосив Шмигаль.