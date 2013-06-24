Кабінет Міністрів України продовжить допомагати місцевим громадам організовувати безоплатне гаряче харчування для учнів початкової школи. У січні кошти будуть пропорційно розподілені між громадами у формі державної субвенції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Незабаром Уряд також ухвалить новий Порядок використання субвенції з урахуванням зауважень і коментарів, що виникли під час організації харчування та використання субвенції у 2024 році.

Кошти надають у межах угоди між Урядом України та Європейською комісією, що діє від імені Європейського Союзу про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» від 7 листопада 2023 року». Ініціатива реалізується в межах програми «Зимової підтримки» українців.

Окрім цього, Уряд також працює над розширенням програми, щоб забезпечити у 2025–2026 роках безоплатне харчування для всіх українських школярів.